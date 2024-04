Zootecnia del Sud Italia, domani De Luca a Casa Coldiretti

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca conclude domani a Casa Coldiretti l’incontro “La Zootecnia del sud Italia: sfide ed opportunità”. L’evento è inserito nell’ambito della fiera Campania Alleva, in corso di svolgimento a Benevento nel complesso Cecas in via Ferrari in Contrada Olivola ed avrà inizio alle ore 11.30.

Ad aprire i lavori con i saluti iniziali saranno il presidente dell’Ara Campania Davide Minicozzi e il presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli.

Previsti gli interventi del professore Giuseppe Campanile Ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II, del direttore dell’istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno Antonio Limone e di Gennarino Masiello vicepresidente Nazionale di Coldiretti.

Al presidente Vincenzo De Luca saranno affidate le conclusioni. Moderatore il giornalista Roberto Esse addetto stampa di Coldiretti Campania.