A Domenico Auriemma il Premio Eccellenze Italiane: è l’ottico che ha lanciato il marchio D-style

Domenico Auriemma è stato insignito del prestigioso “Premio Eccellenze Italiane”. “Con il suo occhiale glamour italiano D-style – si legge in una nota – Auriemma ha conquistato il mondo dell’ottica, incarnando i valori di qualità, estetica e innovazione che contraddistinguono il Made in Italy. I prodotti di Auriemma sono molto più di semplici accessori; sono veri e propri capolavori di design, caratterizzati da linee pulite e un’estetica sorprendente. Il marchio D-style non si limita a seguire le tendenze del momento, ma aspira a creare occhiali eccezionali destinati a resistere al trascorrere del tempo”.