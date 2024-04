Veneto Junior Ballet, cresce la curiosità intorno alla nuova compagnia della MMEventi di Maria Meoni

di Massimiliano Craus

La primavera si fa man mano più calda ma siamo in attesa dell’estate rovente della Veneto Junior Ballet. Eh sì, da quando la direttrice e produttrice Maria Meoni ha promosso la sua ultima creatura c’è una crescente curiosità intorno alla compagnia giovanile, frutto della macchina organizzativa MMEventi, notissima nel mondo della danza italiano. Una compagnia che sorge sulle fondamenta di un progetto formativo e didattico che parte da lontano e che, soprattutto, affonda le radici nella forma mentis della direttrice Maria Meoni che ci spiegherà nei dettagli obiettivi e finalità. Ma procediamo per gradi, partendo a ritroso da quel che avverrà in scena! Intanto del debutto al Teatro Vivaldi di Jesolo, in occasione della manifestazione natalizia 2023 “Il teatro incontra Live Performing” con un sold out di pubblico e di interesse mediatico. Come sempre Maria Meoni ci mette l’impegno massimale ma in scena si affida a collaboratori apprezzati ovunque e fidatissimi, tutti con l’obiettivo comune. Milena Di Nardo per il classico, Mino Viesti per il modern e Giorgio Azzone per il contemporaneo con cui si sta spingendo al massimo sull’acceleratore per una Veneto Junior Ballet prontissima alla prossima tournée 2024.

“Con uno spirito vibrante e un impegno rivolto all’eccellenza – racconta alla stampa la raggiante Maria Meoni – la Veneto Junior Ballet invita il pubblico a vivere l’esperienza di spettacoli magici e innovativi. Le performance coinvolgeranno spettatori di tutte le età, promuovendo la bellezza e la forza della danza classica, contemporanea e moderna. L’apice di questa straordinaria avventura sarà la tappa autunnale di New York, a dimostrazione del riconoscimento internazionale del talento della Veneto Junior Ballet. La compagnia è pronta a conquistare il palcoscenico globale, portando la sua arte e la sua passione nella città che non dorme mai”. Del resto il programma è fitto e pronto. Si parte l’1 maggio al Teatro Elfo Puccini di Milano con “Baroque Project” di Vivaldi, con le coreografie di Milena di Nardo, Mino Viesti e Giorgio Azzone. Si replicherà l’1 ed il 15 giugno al Teatro Don Bosco di Padova. In particolare sabato 1 giugno, in occasione dello Spring Gala prodotto proprio dalla MMEventi, la Veneto Junior Ballet sarà guest sullo stesso palcoscenico con la Kseij Dance Company che allestirà “Handle with Care & The conference” di Alekseij Canepa.

Nel programma si esibiranno anche le giovani realtà coreutiche Massive Dance Company con “Carmen” di Alberto Pinton e Sorina Serban; la Hopa Dance Studio e RDM con “Mille” di Christian Fara; il Centro Tito Livio con “Aladdin” di Carlotta Bertani ed Elena della Giustina e Contamination Group-Passione Danza con “Anima errante” di Alessandra Toson. La Veneto Junior Ballet proseguirà il proprio tour l’1 agosto in piazza Milano a Jesolo per poi trasferirsi il ⁠30 agosto al Teatro Paladolomiti di Pinzolo. Il 19 ottobre si tornerà in scena al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza, in provincia di Padova, in occasione del Festival “La Sfera Danza”, un evento riconosciuto dal MIBACT a dimostrazione din un impegno a 360° della compagine per crescere tra le istituzioni. In autunno però si giocherà la partita artistica più importante a New York ⁠dal 4 al 10 novembre dove si metteranno in gioco futuro prossimo e remoto di una compagnia però ancora così giovane!

“La presenza newyorkese della compagnia è parte integrante di un programma internazionale – ci spiega Maria Meoni – offrendo ai ballerini la possibilità di mettere in pratica le loro competenze su palcoscenici prestigiosi. Queste performance contribuiscono non solo allo sviluppo tecnico degli studenti ma anche alla loro crescita artistica e alla costruzione di una presenza scenica sicura. L’invito a Ballare a New York rappresenta dunque il culmine del programma: la Veneto Junior Ballet è infatti orgogliosa di estendere un invito speciale ai partecipanti per esibirsi a New York, epicentro culturale ed artistico del mondo e del mondo della danza.” Andare a New York non è un viaggio casuale bensì il frutto di un lavoro che è partito dalle sale per giungere sul palcoscenico più ambito.

“Il Professional Dance Program & Veneto Junior Ballet 1 è infatti aperto a giovani ballerini talentuosi di tutto il mondo – entra nel merito la direttrice – con un’età compresa tra i 12 ai 22 anni con cadenza di uno o due week end al mese. Le candidature saranno valutate sulla base del talento, della dedizione e del potenziale artistico. Gli interessati sono invitati a inviare le loro candidature via mail info@mariameoni-eventi.it. Il Professional Dance Program & Veneto Junior Ballet 2 è invece aperto ai giovanissimi dai 17 anni ai 23 con cadenza giornaliera (lezioni dal lunedì al venerdì) e workshop con guest ospiti due week end al mese. In questi termini la Veneto Junior Ballet si impegna a fornire un’esperienza formativa unica, creando un ponte tra tradizione e innovazione nel mondo della danza. Invitiamo i giovani ballerini a unirsi a noi in questo viaggio unico di crescita artistica e professionalizzazione. E non dimenticate il nostro spot: Veneto Junior Ballet, dove la grazia incontra l’audacia!” Con Maria Meoni il viaggio intercontinentale Padova-New York avrà, dunque, il duplice sapore della formazione e della performance a tutto vantaggio dei giovani talenti della Veneto Junior Ballet.