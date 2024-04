Agroalimentare campano negli Usa, boom della pasta (+54,8% nel 2023). Miami, a maggio made in Italy in vetrina

Il prodotto agroalimentare più esportato dalla Campania agli Stati Uniti è la pasta secca: il valore dell’export di questo prodotto tipico, secondo i dati di Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ha toccato i 178,1 milioni di euro nel 2022, in crescita del 54,8% rispetto ai 115 milioni dell’anno precedente. Il made in Italy agroalimentare è protagonista negli Usa con la quinta edizione dell’evento “Authentic Italian Food & Wine Festival” organizzata dalla Italy-America Chamber of Commerce Southeast. Il 14 e 15 maggio negli spazi del Country Club di Coral Gables, a Miami, 150 importatori, distributori, ristoratori e chef della Florida parteciperanno a due giornate di incontri, seminari, tasting di prodotti e networking con le imprese italiane.

Dopo il Messico e il Canada, l’Italia è il terzo Paese da cui gli Stati Uniti importano più prodotti agroalimentari e bevande. Con un valore di 7,3 miliardi di dollari, l’export food & beverage italiano negli Usa ha superato nel 2023 la Francia, scalzandola dal podio dei maggiori fornitori. A dispetto del cosiddetto “italian sounding” – ovvero i prodotti che richiamano nel nome le tipicità italiane pur essendo in realtà confezionati oltreoceano – gli americani alla copia preferiscono l’originale. “Per le aziende italiane del food & wine – afferma Nevio Boccanera, executive director di Iaccse – “Authentic Italian Food & Wine Festival” è un’ottima opportunità di entrare in contatto con qualificate controparti commerciali, esplorare un mercato in grande crescita e testare i propri prodotti durante il Grand Tasting conclusivo che sarà aperto al pubblico di consumatori locali”. Proprio la Florida si sta dimostrando un mercato sempre più interessante: con un valore di 3,89 miliardi di dollari nel 2023, le esportazioni italiane verso questo stato crescono ad un ritmo molto elevato (+12% rispetto al 2022), più della già sostenuta media dell’export Italia-Usa, cresciuto del +5,4% toccando i 72,9 miliardi di dollari complessivi.

Il programma e le informazioni per partecipare

Ecco gli eventi che caratterizzeranno la quinta edizione di “Authentic Italian Food & Wine Festival”. La prima giornata, martedì 14 maggio, sarà dedicata alle attività orientative: un primo incontro di orientamento, con l’introduzione al mercato della Florida e le testimonianze di imprese italiane già presenti in questo mercato, e a seguire una visita guidata a gourmet market e punti vendita della grande distribuzione di Miami, per concludere con una cena di networking con autorità diplomatiche e alcuni importatori e distributori selezionati che illustreranno le più recenti tendenze di mercato.

Sarà dedicata interamente alle attività promozionali e commerciali la seconda giornata, mercoledì 15 maggio: due seminari, dedicati al food & beverage sulle navi da crociera e alla ristorazione di alta qualità di Miami, saranno seguiti da una sessione Trade, con incontri tra espositori e visitatori professionali nell’area expo, per concludere poi la due giorni con il Grand Tasting, l’evento che apre le porte a un pubblico di food lover, a cui selezionati ristoranti, pasticcerie e gelaterie offriranno assaggi ai visitatori. Una straordinaria opportunità di visibilità per testare e far conoscere i propri prodotti ai consumatori finali.

Maggiori informazioni sull’evento e iscrizioni qui. Le aziende italiane interessate a partecipare possono contattare la Camera di Commercio all’indirizzo: marketing@iacc-miami.com.