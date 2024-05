Alcaraz cade a Madrid, ai quarti va Rublev

Roma, 2 mag. (askanews) – Andrey Rublev, numero 8 al mondo, firma a Madrid una delle vittorie più importanti della carriera ai danni del padrone di casa Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni del torneo: 4-6 6-3 6-2. Si amplia il gap in classifica tra Jannik Sinner e l’iberico che non potrà difendere il titolo dell’anno scorso e perderà così 800 punti: se Medvedev vincerà il suo quarto con Lehecka lo scavalcherà. L’avversario in semifinale di Rublev sarà Taylor Fritz. Lo statunitense, n. 12 del seeding, ha battuto nei quarti l’argentino Francisco Cerundolo in tre set (6-1, 3-6, 6-3) in poco meno di due ore di gioco

“Il servizio mi ha salvato molte volte oggi – ha detto Rublev -. Riuscire a rimanere calmo per tutta la partita credo sia stata la chiave. Non ho detto una parola, nemmeno quando ero in svantaggio. E’ stato un fattore decisivo, e ho servito anche meglio nella parte finale del match”.