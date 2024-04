Alessandro De Lio in Hp Italy per curare lo sviluppo di nuovi prodotti

Alessandro De Lio assume il ruolo di personal systems category lead di HP Italy. In questo ruolo il manager ha la responsabilità di guidare il team italiano nello sviluppo dei prodotti consumer e commercial della divisione personal computing, e di curare le relazioni con alliances quali Microsoft, Google, Intel, Amd e Nvidia. Alessandro De Lio ha un’esperienza ventennale nel business PC, iniziata nel 2000. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, in ambito sales, marketing & category management, lavorando sia a livello di country, sia in ambito internazionale, e oggi assume la carica di personal systems category lead in HP per il mercato Italia, con il compito di impostare la strategia e gli obiettivi di sviluppo delle soluzioni per il personal computing. Dal 2016 al 2023 Alessandro De Lio ha lavorato in Microsoft, collaborando con HP per lo sviluppo di nuove iniziative di Business in 13 Paesi europei.