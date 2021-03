All’Ambasciata d’Italia in Zambia il webinar su Raffaello

“Raffaello, dietro le quinte” è il webinar dedicato all’artista Raffaello Sanzio, che l’Ambasciata d’Italia in Zambia di cui l’Ambasciatore Antonino Maggiore, ha organizzato per il 18 febbraio alle ore 16 (le 15 in Italia) per ricordare il grande maestro in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte.