Allergologia e immunologia clinica, evento formativo dell’Ordine dei Medici di Caserta

Aggiornamento di allergologia e immunologia clinica. Questo il tema dell’evento formativo in programma domani sabato 22 aprile all’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso l’Auditorium dell’Ordine in via Bramante 19.I lavori si apriranno con l’introduzione del responsabile scientifico del corso Agostino Cirillo. Quindi, la lettura magistrale su ambiente e immunità di Mario Di Gioacchino.

Seguiranno le relazioni «Ostruzione nasale: co-morbidità nella rinite allergica» di Pasquale Piombino. Moderatore Ortensio Marotta. Poi «Le novità nel trattamento dell’asma bronchiale» su relazione di Luigi Macchia. A moderare Gennaro Liccardi. Quindi, «La terapia delle allergie respiratorie in gravidanza», relatore Agostino Cirillo. Moderatore Luigi Cobellis. Ancora, «Le terapie avanzate nella dermatite atopica» di Eustachio Nettis. Moderatore Felice Nunziata. Infine, «La terapia biologica nell’orticaria», relatrice Elisabetta Di Leo. Moderatore Enzo Battarra.

Attualmente la pratica clinica, avvalendosi della medicina di precisione e soprattutto della medicina personalizzata, consente di identificare non solo l’espressione clinica di una patologia, che è diversa in ogni singolo individuo, ma anche di poter prescrivere, una volta identificato il meccanismo patogenetico di base, una terapia appropriata per il paziente.

In questo contesto, per l’inquadramento clinico di numerose patologie immuno-allergiche, diventa essenziale un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento degli specialisti di Allergologia e Immunologia Clinica con quelli di varie discipline, di cui le più frequenti sono Otorinolaringoiatria, Dermatologia, Pneumologia e Medicina Interna.

Il corso di aggiornamento vedrà il contributo di esperti a livello internazionale. Verranno discussi e messi a confronto i recenti percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari di malattie quali rinite, asma bronchiale, dermatite atopica e orticaria. Il corso di svolge con l’egida dell’Ordine dei Medici di Caserta e della SIAAIC, la Società Italiana di Asma, Allergia e Immunologia Clinica.