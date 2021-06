“Con la nuova Amministrazione comunale non ci sarà mai più gente che dorme per strada”. Lo sostiene, in una nota, Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia. “Come può definirsi solidale una città, se consente che ci sia gente che dorme sotto i portici o per strada? Troveremo una soluzione definitiva, ridando anche, così, decoro alla città”, aggiunge.