Amministrative, Schlein “Ottimisti per il secondo turno”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno di queste amministrative, guardiamo con grande ottimismo al secondo turno”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno.

“Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato. Questo è un segnale di vitalità e radicamento nei territori – ha spiegato Schlein -. Il Pd è in ottima salute, questo ci dà slancio. Sarà un cammino lungo di un partito rinnovato nei suoi messaggi e nella chiarezza. Adesso è il momento di fare uno sforzo in più verso i ballottaggi, rilanciamo il nostro impegno in tutti i comuni in cui si andrà al voto. Siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane”.

