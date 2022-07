Sono 20 le città da bollino rosso nella prima domenica di luglio, due in meno rispetto al sabato di questo weekend rovente. Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica bollino arancione per Milano e Verona e giallo per Genova, Torino, Venezia, Ancona e Palermo.