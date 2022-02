Brunch all’italiana, 50 Top Italy lancia il contest per pasticceri e pastry chef under 35

Parte oggi “Brunch all’italiana 2022”, il nuovo progetto ideato da 50 Top Italy e da Caffè Borbone che premierà la migliore interpretazione del brunch all’italiana e il relativo abbinamento con il caffè.

L’iniziativa, aperta fino al 10/03/2022, è rivolta a pasticceri e pastry chef che non abbiano compiuto il 35° anno di età con una comprovata esperienza nel settore, dentro e fuori i confini nazionali, e mira a promuovere la cultura tutta italiana del caffè, unita alle nuove tendenze culinarie che si stanno consolidando in Italia, valorizzando contestualmente i giovani talenti.

Il brunch è un pasto nato in Inghilterra, a fine Ottocento, per allietare e intrattenere i nobili, dopo le battute di caccia domenicali. Si trattava dunque di un momento di lieta convivialità. Il nome deriva dall’unione dei termini inglesi breakfast e lunch: un incontro tra prima e seconda colazione.

E’ però negli Stati Uniti, a partire dagli anni ‘30 del XX secolo, che entra a far parte della cultura di massa e, via via, si afferma in gran parte del mondo come stile di vita informale.

Un food trend anche per l’Italia

Oggi, anche in Italia è diventato un vero e proprio food trend, una delle nuove tendenze della ristorazione, consolidatasi soprattutto nelle grandi città. Si tratta di un fenomeno prevalentemente giovanile, del fine settimana, che ben si lega a momenti di intrattenimento sociale diurni già in essere, come le colazioni fuori casa e gli aperitivi pre-pranzo.

Gli italiani amanti del brunch sono sì alla ricerca della varietà e del piacere dello stare insieme, ma sono anche attenti alla qualità, in sintonia con il nuovo bisogno di benessere e sicurezza alimentare, e vicini al concetto di sostenibilità.

Dunque, ai giovani pasticceri e pastry chef che parteciperanno all’iniziativa, chiediamo di dare voce al proprio lato creativo, attraverso un’interpretazione personale del brunch all’italiana e il relativo abbinamento con il caffè.

Come partecipare

Partecipazione: pasticceri e pastry chef, che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che abbiano una comprovata esperienza nel settore, dentro e fuori i confini nazionali.

Modalità di iscrizione: A partire dal 28/02/2022 ed entro il 10/03/2022 si potrà inviare la propria candidatura a info@50topitaly.it contenente: nominativo; data di nascita; numero telefonico; esperienze professionali; propria foto ritratto in alta risoluzione; nome del locale presso cui si lavora. Valutate le candidature, saranno ammessi alla selezione 10 partecipanti, che riceveranno una fornitura omaggio da Caffè Borbone. La comunicazione di ammissione sarà data via mail.

Video candidatura

Invio materiale: Il partecipante elaborerà la sua proposta di brunch, inviando poi alla nostra redazione, all’indirizzo info@50topitaly.it entro il 31 marzo: un video di massimo 60 secondi, in formato MP4, che abbia un’inquadratura verticale, durante cui il partecipante ci racconterà la sua proposta; ricetta della proposta, inserita nel file word che riceverà dalla redazione; due foto della proposta, in alta definizione, in formato orizzontale, e una foto in formato verticale. Al termine del contest, una giuria di esperti nominata da 50 Top Italy valuterà i lavori ricevuti, scegliendo le proposte vincitrici.

Podio

Per ciascuno dei primi tre classificati, sarà realizzato un video a cura di 50 Top Italy. Il vincitore sarà premiato a Cibus, Salone dell’Alimentazione di Parma, il 04/05/2022, dopo aver presentato un assaggio della sua versione di brunch all’italiana, e diventerà protagonista di una video produzione con Caffè Borbone. Partecipando all’iniziativa si autorizza la pubblicazione di foto, video e ricette, sempre citando l’autore e il progetto, sui siti www.50topitaly.it www.lucianopignataro.it , www.caffeborbone.it e sulle relative pagine social.