Calcio, arriva un’app italiana per statistiche e pronostici

Il campionato è appena ricominciato e con esso arrivano nuove App dedicate al calcio, per aiutare gli appassionati ad affrontare una nuova stagione. Tra queste vi è FSM – Football Stats Master, applicazione tutta italiana che ha fatto delle statistiche sul calcio la sua arma vincente. L’App, che ha già raccolto negli App store centinaia di giudizi a 5 stelle, analizza i risultati di oltre 250.000 partite di calcio, a partire dal 1993 ad oggi, ed è in grado di fornire statistiche dettagliate e pronostici realizzati attraverso algoritmi basati su modelli di rating allo stato dell’arte, quali l’ELO, la differenza reti e la statistica di Poisson. L’utilizzo di un approccio statistico come strumento di rating consente di calcolare la probabilità che un particolare esito si verifichi e, conseguentemente, la quota che viene computata esclusivamente su base statistica. Immaginando di lanciare una monetina si può dire con certezza che la probabilità che si verifichi “testa” è del 50%, esemplificativa di un esito a quota 2.00 (odds 1/2).