Calcio: Fifa, indagine disciplinare su Brasile e Argentina

Roma, 7 set. (Adnkronos) – La Fifa ha reso noto di aver aperto un procedimento disciplinare che coinvolge sia la federazione calcistica brasiliana che quella argentina a seguito della sospensione della gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, domenica. La partita è stata sospesa quando i funzionari, che si ritiene provengano dall’autorità sanitaria brasiliana, sono scesi in campo a San Paolo poco dopo il calcio d’inizio per una presunta violazione del protocollo coronavirus da parte dei giocatori argentina che giocano in Inghilterra. Lunedì il presidente della Fifa Gianni Infantino ha descritto la situazione come “folle” e il comitato disciplinare dell’organo di governo mondiale ora indagherà sulle circostanze che hanno portato alla sospensione.