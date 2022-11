Cento anni di diplomazia culturale alla Farnesina

Mercoledì 9 novembre si è svolto alla Farnesina, nella Sala Aldo Moro, l’evento “100 anni di diplomazia culturale” per presentare le iniziative organizzate dal Ministero degli Affari Esteri in occasione del centenario della fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il primo al mondo, e illustrare il programma degli eventi della rete degli Istituti Italiani di Cultura nel 2023.

All’evento, introdotto dal direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, ambasciatore Pasquale Terracciano, hanno preso parte il direttore generale dei Musei del ministero della Cultura, Massimo Osanna, la dott. Brunella Fusco del Campania Teatro Festival, il direttore Claudio Longhi e l’attore Toni Servillo per il Piccolo Teatro di Milano e, infine, il direttore generale del Teatro San Carlo Emmanuela Spedaliere.

Oggi più che mai occorre ritenere la diplomazia come evento culturale di base per un dialogo continuativo tra superpotenze, perché una base di equipollenza tra gli stati è la migliore base da cui partire per affrontare problemi come quello che stiamo vivendo con il conflitto in Ucraina.