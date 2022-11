Call For Innovation Agrifood e turismo, percorsi di Open Innovation: selezionate le startup finaliste

Si è conclusa oggi, con l’Innovation Day, la fase di selezione delle startup che si sono candidate alla Call for Innovation “Agrifood e Turismo: percorsi di Open Innovation nell’Ecosistema Imprenditoriale Campano” organizzata da Agrifotoi, associazione temporanea di scopo costituita dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, attraverso il suo Dipartimento di Giurisprudenza, Digital Magics, Universitas Mercatorum, Riformed Srl e rivolta a startup e Pmi innovative in grado di portare innovazione nell’agrifood e nel settore turistico della Regione Campania.

Sono 8 le startup e Pmi innovative selezionate dal team di Digital Magics e The Doers, società controllata da Digital Magics e specializzata in attività di consulenza per l’Open Innovation, che oggi, nella sede di Palazzo Pacanowski dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, hanno presentato i propri progetti a una giuria composta da accademici e imprese. L’evento si è svolto alla presenza di Antonio Garofalo, rettore dell’Università Parthenope, capofila di Agrifotoi, e di Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e start up della Regione Campania.

Fra le 8 startup sono state scelte Enismaro e Archimede Srls, che accederanno ora alla prossima fase della Call For Innovation: un percorso di Co-Design e di Business Acceleration per la realizzazione di una sperimentazione (PoC) che contamini la competenza delle start up/PMI innovative con quella delle aziende partner e viceversa.

A conclusione di quest’ultimo step è previsto un evento finale in cui i risultati della sperimentazione verranno presentati a business angel e investitori.

Nell’ambito del progetto Agrifotoi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Universitas Mercatorum hanno realizzato il corso di formazione imprenditoriale rivolto a 30 studenti universitari e neolaureati under 30, residenti in Campania, che ha visto l’intervento in aula di numerosi docenti ed esperti di start up e innovazione imprenditoriale. I giovani studenti hanno attivamente dialogato con professionisti affermati, con le 8 startup e con imprenditori di successo confrontandosi sui temi della Corporate Social Responsability, dell’Innovazione e dell’Agenda 2030 e i suoi 17 SDGs nei settori agrifood e turismo che rappresentano il principale volano per lo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale campano. Il percorso, diretto dalla prof.ssa Assunta Di Vaio e coordinato dalla prof.ssa Gabriella D’Amore, ha infine fornito loro strumenti necessari all’imprenditorialità.

Le startup finaliste

Archimede dal 2013 applica avanzate tecnologie di informatica, elettronica, meccanica e design al campo della protezione ambientale e delle problematiche igienico sanitarie. la mission di Archimede è individuare e proporre al mercato prodotti, servizi e modelli di business che soddisfino esigenze di sostenibilità con una trama industriale che controlli i tempi di sviluppo ed esecuzione, elevata qualità e generale profittabilità. L’innovazione consente di aprire nuove opportunità e mantenere elevato valore aggiunto.

Enismaro è una agrifood tech company nata nel 2021 da un eclettico mix di esperti, professionisti, consulenti, pensatori uniti dal comune amore per il cibo e la tecnologia. Si occupa di tracciabilità nella filiera alimentare attraverso tecnologia blockchain e sensori IOT. La piattaforma tecnologica avanzata di Enismaro aiuta le aziende agroalimentari a gestire tutti gli aspetti della catena del valore dell’agricoltura.

Il progetto Agrifotoi, è finalizzato alla creazione di percorsi di Open Innovation volti a favorire lo sviluppo di idee, risorse e competenze tecnologiche fornite da start up e PMI innovative, in risposta a fabbisogni di innovazione manifestati dalle imprese partner dei settori Agrifood e Turismo coinvolte nel progetto.

Il settore turistico e quello agricolo, di importanza strategica per l’economia italiana, nei prossimi anni dovranno affrontare profonde trasformazioni in ottica di una crescente innovazione tecnologica e di una sempre maggior attenzione alla sostenibilità.

La Call for Innovation lanciata da Agrifotoi ha riguardato le startup e PMI innovative in grado di portare innovazione nell’ambito dell’agricoltura campana, proponendo soluzioni avanzate all’interno della filiera di lavorazione del prodotto alimentare. Per quanto riguarda il settore turistico, sono state coinvolte le realtà che proponevano piattaforme di booking e prodotti turistici innovativi, dynamic packaging con particolare attenzione alle offerte territoriali campane. Esperienze sostenibili a impatto zero, etiche e con attenzione all’open door, accessibili a gruppi e singoli con bisogni personalizzati.