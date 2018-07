Cina, in arrivo l’e-commerce di Ventis grazie a WeChat

La piattaforma di e-commerce Ventis.it sbarcherà su WeChat grazie a Digital Retex. Ventis ha siglato un accordo con l’italiana Digital Retex, trusted partner di WeChat in Europa, per portare il Made in Italy in Cina. Attraverso la creazione di un Official Account (OA) WeChat dedicato, Ventis sarà in grado di interagire e ingaggiare direttamente i consumatori cinesi nel modo per loro più familiare. Ventis.it è un e-commerce ma anche una startup fintech e un digital enabler. Nasce dall’investimento di Iccrea Banca (capogruppo del Gruppo Iccrea), che ne detiene il 95%, con l’obiettivo di diversificare l’attività bancaria e offrire alle PMI una vetrina digitale per la loro offerta. Ventis.it risponde infatti a una logica di “banca aperta” come abilitatrice digitale delle tante PMI produttrici di eccellenze del territorio, soprattutto clienti delle Banche di Credito Cooperativo, a supporto delle quali Ventis e lo stesso Gruppo Iccrea lavorano quotidianamente. Grazie all’accordo con Digital Retex, Ventis potrà offrire alle sue aziende clienti un canale privilegiato per sviluppare il proprio business e-commerce anche in Cina. WeChat in Cina non è solo un social media, ma una piattaforma di servizi con 1 miliardo di utenti attivi al mese e una penetrazione nelle maggiori città che supera il 93%, utilizzata per chattare, navigare, acquistare prodotti e servizi e pagare online. Antonio Galiano, Executive Chairman di Ventis e Head of Digital Payments di Iccrea Banca commenta: “Puntiamo a sostenere l’internazionalizzazione delle PMI del territorio, vero motore produttivo del paese e a rafforzare la posizione del made in Italy all’estero. La partnership è frutto non solo di un’opportunità di business ma una necessità imposta dalle nuove sfide digitali e permetterà di estendere tutto il processo di digitalizzazione anche all’estero, arricchendo così la nostra offerta come digital enabler”.

Fausto Caprini, Amministratore Delegato di Digital Retex spiega: “Grazie agli account ufficiali aziende e brand interagiscono direttamente con i propri follower con messaggi diretti e news: Ventis rafforzerà l’efficacia dell’e-commerce verso 1 miliardo di potenziali consumatori”. Ventis è il nuovo portale di flash sales completamente italiano. Una nuova shopping experience per fare acquisti online in totale sicurezza, scegliendo ogni giorno tra le marche più prestigiose e le più promettenti realtà artigiane di moda, casa ed enogastronomia. Una selezione accurata di qualità e stile tipicamente italiani, con vendite aperte solo per un periodo limitato di tempo con sconti che arrivano fino al 70%.

Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo ai sensi della Legge n. 49/2016, che prevede la riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Al 31 dicembre 2017, sono 145 Banche di Credito Cooperativo ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo che, una volta costituito, sarà un Gruppo con quasi 4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi, un patrimonio netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento.

WeChat è un’applicazione mobile progettata per gli utenti smartphone che consente di chattare, condividere, navigare e giocare all’interno di un’unica piattaforma. È di proprietà di Tencent, società cinese che offre servizi per l’intrattenimento, i mass media, internet, e i telefoni cellulari.

Digital Retex, società italiana del Gruppo Retex spa (specializzato da sempre nell’offerta di servizi integrati al mondo del Retail), è partner di riferimento ufficiale di WeChat per tutta l’Europa. Avvia e gestisce la presenza su WeChat di numerosi brand occidentali, curandone tutti gli aspetti relativi alla comunicazione (creazione contenuti, gestione di piani editoriali, pianificazione di campagne pubblicitarie), al marketing (creazione di attività di engagement digitale, integrazione con sistemi CRM) e alle vendite (progettazione e realizzazione di eCommerce all’interno di WeChat) volte a raggiungere e servire clienti cinesi in Cina e in viaggio. Nel 2017 Digital Retex ha gestito più di 70 clienti e molteplici campagne realizzate, permettendo ai propri clienti di entrare direttamente in contatto con oltre mezzo miliardo di consumatori cinesi.