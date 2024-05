Cinema, lanciata “Academy100” per la 100esima cerimonia degli Oscar

Roma, 10 mag. (askanews) – In onore della 100esima cerimonia degli Oscar, che avrà luogo nel 2028, oggi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha pubblicamente lanciato Academy100, una campagna internazionale da 500 milioni di dollari, ideata per garantire il futuro alle tante iniziative dell’Academy, accrescerne il successo nei prossimi 100 anni e creare una forte legame con il pubblico, attraverso la passione comune per il cinema. L’Academy ha annunciato la creazione di questa iniziativa nel corso di una conferenza stampa promossa da Cinecittà oggi a Roma a cui erano presenti Bill Kramer, ceo Academy, Janet Yang, presidente Academy e Jacqueline Stewart, direttore e presidente Academy Museum, oltre a Chiara Sbarigia e Nicola Maccanico, rispettivamente presidente e ad di Cinecittà.

Il sostegno all’iniziativa “Academy100” consentirà di finanziare programmi che premiano il talento e l’innovazione in campo cinematografico, preservano la storia del cinema, ad organizzare mostre, proiezioni e pubblicazioni di alto livello, educare e formare una variegata generazione di cineasti internazionalii, produrre efficaci contenuti digitali.

“Il futuro dell’Academy è globale e ‘Academy100’ intende aumentarne la presenza e l’impatto a livello internazionale”, ha spiegato Bill Kramer, ceo dell’Academy. “In vista dell’imminente ingresso dell’Academy nel suo secondo secolo di vita, il nostro obiettivo è continuare a svolgere un ruolo di spicco nella comunità cinematografica internazionale. Come tutte le organizzazioni sane, l’Academy ha bisogno di un supporto sostenibile e diversificato, e siamo profondamente grati a Rolex e a tutti i nostri partner per il loro sostegno nel lancio di questa importante iniziativa orientata al futuro” ha aggiunto.

Sono stati già raccolti i primi 100 milioni di dollari, tra partners come Rolex, sostenitore delle attività dell’Academy di lunga data. Entrambi si impegnano a perpetuare l’eccellenza cinematografica e a creare legami fra generazioni di filmmaker, studenti e mecenati. Il sostegno di Rolex contribuirà a consolidare il ruolo condiviso dell’Academy e di Rolex quali leader mondiali nella celebrazione, conservazione e promozione del cinema”.

“Cinecittà accoglie con piacere l’importante celebrazione della storia dell’Academy. La collaborazione di Cinecittà all’evento ‘Academy100’ sottolinea la forza della nostra partnership che si manifesta anche nel sostegno all’Academy Museum e alla sua programmazione di cinema italiano”, ha affermato Nicola Maccanico, ad di Cinecittà. “Anche Cinecittà, come l’Academy, guarda al futuro con entusiasmo per confermarsi leader nell’industria cinematografica mondiale. Sosteniamo e promuoviamo l’iniziativa ‘Academy100’ di cui condividiamo i valori e l’impegno nei confronti delle generazioni future”.

La campagna “Academy100” comprenderà anche convegni, incontri del settore, eventi speciali e programmi di formazione con i propri membri e le maggiori comunità cinematografiche e artistiche di tutto il mondo. Grazie alla crescente globalizzazione dell’Academy e dell’industria cinematografica, il potenziamento delle attività internazionali contribuirà a sviluppare una generazione di nuovi cineasti e di membri dell’Academy e a sostenere la comunità cinematografica mondiale. Le location che ospiteranno i vari eventi includono Buenos Aires, Cannes, Johannesburg, Kyoto, Lagos, Londra, Los Angeles, Marrakesh, Melbourne, Città del Messico, Mumbai, New York, Roma, San Francisco, Seoul, Toronto, Torun, Venezia.

A partire dal 2027, in vista del Centenario degli Oscar del 2028, l’Academy Museum presenterà una serie di mostre speciali, rassegne cinematografiche e pubblicazioni legate alla storia dell’Academy e degli Academy Award. Ulteriori dettagli saranno annunciati in seguito.