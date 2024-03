Confartigianato Napoli, ecco la guida al mercato creditizio: nuove opportunità di crescita aziendale

Il prossimo 5 aprile, la sede della Confartigianato Napoli in via Medina 63 sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per imprenditori e professionisti interessati ad esplorare le più recenti opportunità di finanziamento dedicate alle PMI.

Organizzato dalla KULISAB srl e sostenuto con il patrocinio morale dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “Imprenditorialità e Finanza: Guida Pratica alla Gestione Aziendale”, l’evento costituirà un’occasione unica di approfondimento e confronto tra esperti del settore finanziario e imprese locali.

Durante il dibattito, grazie alla partecipazione del Presidente della Confartigianato Napoli Enrico Inferrera, del Direttore del Confidi Amedeo Amarante, del Direttore Regionale Artigiancassa Campania Nicola D’Agostino e dell’Avv. Domenico Iodice, verranno analizzati temi di grande attualità legati al mercato creditizio, offrendo agli imprenditori strumenti pratici per ottimizzare le proprie risorse e affrontare l’accesso al credito in modo sostenibile.

L’evento si concluderà con una sessione di networking, arricchita da stimolanti testimonianze di successo imprenditoriale. Durante questa fase, imprenditori e startupper locali condivideranno le proprie esperienze in prima persona, offrendo preziosi insights sulle sfide e le vittorie delle proprie attività. Tra i relatori di spicco figura la dott.ssa Laura Abagnale, Community Manager di Talent Garden, azienda che rappresenta ad oggi una delle principali comunità di innovatori dell’ecosistema tech in Europa.

VIDEO PROMO: https://youtu.be/LEhgKnsFpNU

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

15 Welcome Coffee e registrazione partecipanti

30 Sessione d’apertura: Saluti Istituzionali del Presidente di Confartigianato Napoli – Dott. Enrico Inferrera

Saluti Istituzionali del Presidente di Confartigianato Napoli – Dott. Enrico Inferrera 45 Accesso al credito, opportunità e requisiti: a cura del Direttore Regionale Artigiancassa Campania – Nicola D’Agostino

a cura del Direttore Regionale Artigiancassa Campania – Nicola D’Agostino 15 La nuova riforma del fondo di garanzia: a cura Direttore del Confidi – Amedeo Amarante

a cura Direttore del Confidi – Amedeo Amarante 45 Indebitamento d’impresa, prevenzione e gestione dei rischi legali: a cura dell’Avv. Domenico Iodice

a cura dell’Avv. Domenico Iodice 00 Storie di Brand – Dibattito con PMI e Startup che condivideranno con i partecipanti esperienze, sfide e successi. Interverranno: Laura Abagnale (Community Manager – Talent Garden); Serena di Stazio (CEO Bellabrì)

Interverranno: Laura Abagnale (Community Manager – Talent Garden); Serena di Stazio (CEO Bellabrì) 40 Chiusura Lavori: Saluti KULISAB Srl – CEO Antonio Culicelli e Guido Sabia

Per partecipare al seminario gratuito è gradita la prenotazione a questo indirizzo email: segreteria@confartigianatona.it; kulisab.srl@gmail.com