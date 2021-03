Conto deposito Esagon: tutti i vantaggi e perché sceglierlo

Se vi state chiedendo se esiste un modo sicuro per investire i vostri risparmi, senza rischi o sorprese, il conto deposito è la risposta che fa al caso vostro.

Non occorre essere esperti di finanza o avere grossi capitali per sfruttare le opportunità offerte dal conto deposito: basta mettere da parte una somma da vincolare per un certo periodo e lasciarla crescere nel tempo.

Esagon offre la possibilità di aprire in pochi semplici passaggi e in tutta sicurezza un conto deposito online per iniziare a guadagnare sul capitale investito, depositando almeno 10.000 euro: Scopri di più su contoesagon.it.

In cosa consiste il conto deposito Esagon

Il conto deposito è una forma di investimento alla portata di tutti e può essere di due tipi:

– libero: il denaro depositato è sempre disponibile per essere prelevato, ma il rendimento finale è molto contenuto;

– vincolato: il denaro viene vincolato per un determinato periodo di tempo e non può essere prelevato prima della scadenza, ma il rendimento ottenuto dagli interessi versati dalla banca è maggiore. Il conto deposito vincolato presenta anche un altro beneficio rispetto a quello libero: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del vincolo.

Esagon è un conto deposito vincolato che offre la possibilità di attivare vincoli di diversa durata da 12 a 60 mesi.

Esagon è un investimento totalmente sicuro perché garantito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura una copertura fino a 100 mila euro per ciascun intestatario del conto.

Così, mentre le obbligazioni e le azioni sono soggette alle fluttuazioni di mercato, il conto deposito non dipende da altro fattore che non sia la durata e il capitale che si decide di vincolare, considerando che a un periodo più prolungato corrisponderà un guadagno più alto.

Dal sito di Esagon è semplicissimo verificare quale sarà il rendimento del vostro conto deposito grazie al simulatore: occorrerà inserire l’importo e selezionare la durata del vincono e il sistema fornirà i dati circa il tasso e gli interessi netti totali che riceverete.

Perché scegliere il conto deposito vincolato Esagon

Oltre alle caratteristiche già menzionate, il conto deposito Esagon presenta una vasta gamma di vantaggi.

Prima di tutto, dato che il tempo è denaro, avendo un conto deposito online potrete evitare le lunghe file agli sportelli, sia per le operazioni, sia per un’eventuale richiesta di informazioni.

Esagon, infatti, mette a disposizione un servizio di assistenza attivo 7 giorni su 7 tramite telefono ed e-mail. Inoltre, sul sito è presente anche un chatbot disponibile h24 per una risposta ancora più immediata.

Il conto deposito Esagon non prevede costi di apertura, gestione o chiusura e la banca garantisce anche la copertura dell’imposta di bollo per l’intero periodo di vincolo.

È possibile aprire il conto deposito in pochi minuti associandolo al proprio conto corrente e, grazie all‘app disponibile per cellulari Apple o Android, potrete accedervi in qualsiasi momento ed ovunque vi troviate.

Infine, non dovrete attendere molto prima di veder crescere i vostri risparmi perché grazie alla cedola trimestrale o annuale si può godere di un’entrata periodica fissa.