Convegno dei Giovani, Ciotola: Pnrr, opportunità di rilancio per il Sud”L’Italia deve andare avanti ad annullare spazi e distanze oggi zavorra per l’intero Paese. Distanze territoriali, con un Mezzogiorno che ha oggi l’eccezionale opportunità dei fondi del Pnrr per rilanciarsi”. Così il presidente dei Giovani imprenditori della Campania, Vittorio Ciotola, intervenendo all’apertura della due giorni organizzata a Napoli. Una ripresa del Sud, fa notare, significherebbe avere “un Paese finanziariamente più sano e un’Europa più stabile”. Per Ciotola occorre “accogliere favorevolmente l’ufficializzazione del 40% dei fondi in quota Mezzogiorno”, ma allo stesso tempo si dice “affascinato” da un’altra percentuale, quella del 100%. “Non riusciremo a ottenere un vero recupero del Mezzogiorno – ragiona – se il 100% delle persone che hanno il compito di attuare il Recovery, non siano convinte che il motore del Mezzogiorno sia quello da accendere”.