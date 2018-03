Credem, 250 ingressi nel piano assunzioni 2018

Credito Emiliano punta ad assumere 250 persone entro la fine del 2018, di cui il 75% circa giovani, per coprire posizioni aperte prevalentemente in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. E’ quanto riportato in una nota dell’istituto che da’ conto del piano assunzioni 2018. Nel 2017 Credem ha inserito 256 persone di cui il 74% giovani con una crescita dell’organico dello 0,8% anno su anno e del 5,5% in tre anni. Da inizio 2015 – ricorda la nota – sono state invece circa 800 le assunzioni.