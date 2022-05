Design, un logo per “Napoli Music City”: concorso di idee per gli studenti di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Napoli sara’ nuovamente al fianco dell’Amministrazione Comunale per dare supporto a progetti e iniziative che portino Napoli al centro del panorama turistico nazionale e internazionale. L’occasione stavolta e’ quella di “Napoli citta’ della Musica / Music City”. Risale infatti a qualche giorno fa la pubblicazione, sui profili Istituzionali, del Bando per la progettazione del Logo/marchio dell’iniziativa. Il concorso di idee, a partecipazione gratuita, rivolto agli studenti del triennio e biennio di Design della Comunicazione rappresenta un’ulteriore grande opportunità offerta ai nostri allievi che si troveranno a confrontarsi con una reale committenza e con esigenze concrete un importante esercizio di confronto e sperimentazione. L’importante collaborazione nasce per iniziativa dell’Amministrazione Comunale la quale intende, con “Napoli città della Musica / Music City”, riconoscere alla città di Napoli la sua tradizione e le enormi energie che da sempre ha in campo musicale. Le attività musicali, oltre ad esprimere l’identita’ culturale, le tradizioni e la storia, concorrono infatti alla promozione della destinazione Napoli, la valorizzazione dell’identita’ culturale nonche’ dell’immagine della citta’ e della sua area Metropolitana.

E’ proprio da tutto questo che partiranno gli allievi, dalla consapevolezza che la musica e tutto cio’ che ruota intorno ad essa, riesce a coniugare valori culturali e sociali, industria e commercio, spettacolo e identita’ locale agendo in maniera significativa sulla crescita economica e sociale del territorio. Negli anni, infatti, si e’ assistito ad una forte richiesta di musica nonche’ all’esigenza di attivita’ di valorizzazione, di circuitazione e di sviluppo delle migliori professionalita’ e delle proposte musicali che spesso stentano a trovare sbocco al di fuori dei propri circuiti. Da tutto cio’, al fine di innescare un processo di crescita l’Amministrazione comunale si impegna a svolgere un ruolo di “regia istituzionale” che garantisca un’azione di coordinamento tra le imprese e le istituzioni culturali. Dotare la citta’ di un proprio marchio e logo che contrassegni tutti gli eventi, i progetti e le azioni della Città della Musica, rappresenta in tal senso un segnale concreto di un percorso di coerenza con il progetto Napoli citta’ della Musica che l’Amministrazione intende dare.