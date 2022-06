Ercolano, Buonajuto unico sindaco Ue agli incontri Usa che hanno per tema il Summit for Democracy

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, sarà ospite del Governo Usa, dal 4 al 14 giugno, per partecipare quale unico rappresentante dell’Unione Europea a una serie di visite e incontri che avranno come tema il “Summit for Democracy”. L’iniziativa fa parte del prestigioso programma di scambio denominato International Visitor Leadership Program (IVLP).

“E’ davvero un onore essere stato selezionato per partecipare, insieme ad altri otto sindaci nel mondo, al programma organizzato dal Dipartimento di Stato USA. Un momento di confronto sul concetto di democrazia e sul contrasto alla corruzione, ma anche uno strumento di promozione per la città di Ercolano e per il nostro territorio”. – spiega Buonajuto.

Per il primo cittadino di Ercolano e Vicepresidente Nazionale dell’Anci, si tratta della seconda partecipazione al programma IVLP finanziato dall’Ufficio degli Affari istruzione e cultura del Dipartimento di Stato USA. La missione di IVLP, al quale si accede soltanto su invito delle ambasciate e dei consolati statunitensi, ha come scopo quello di offrire ai leader internazionali, attuali ed emergenti, un momento di confronto e di conoscenza della società, della cultura e della politica degli Stati Uniti.

Oltre al primo cittadino di Ercolano, prenderanno parte al programma altri 8 sindaci provenienti da Gambia, Argentina, Sudafrica, Filippine, Botswana, Kosovo e Mozambico e nel corso del programma negli States faranno tappa nelle città di Washington, Denver e Phoenix.