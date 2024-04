Escalation in Medio Oriente, confermato attacco dell’Iran a Israele. Biden segue

Le Guardie iraniane hanno confermato l’attacco di droni contro Israele. Lo riferiscono i media di Stato iraniani. Alla luce dell’escalation della crisi in Medio Oriente e dell’attacco dell’Iran a Israele, sono in corso contatti, a quanto si apprende, fra la premier Giorgia Meloni e esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

“L’Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele. Il presidente Biden viene regolarmente aggiornato sulla situazione dal suo team di sicurezza nazionale e la incontrerà questo pomeriggio alla Casa Bianca. Il team è in costante comunicazione con i funzionari israeliani e con altri partner e alleati”. Lo riferisce la portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson.