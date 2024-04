Festa scudetto dell’Inter, attese 50mila persone a Milano

Roma, 27 apr. (askanews) – Sono attese almeno 50.000 persone domani a Milano per rendere onore all’Inter campione d’Italia. Al termine della partita con il Torino in programma domani alle 12.30, infatti, la squadra di Simone Inzaghi girerà per Milano su un autobus scoperto per ricevere l’abbraccio di migliaia di tifosi. Due i pullman scoperti previsti con partenza dallo stadio poi passaggio da piazzale Lotto, corso Sempione, corso di Porta Nuova, piazza Repubblica, via Manzoni e piazza Scala fino all’arrivo in Duomo intorno alle 20 per una parata di otto chilometri e il saluto dalle Terrazza 21. Nel 2021 non era stato possibile ricevere l’abbraccio ideale di migliaia di tifosi in giro per Milano a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza coronavirus, ora non ci sarà nessun impedimento per l’Inter che potrà così celebrare la seconda stella. In segno di omaggio per il titolo di campioni d’Italia, Juric e i giocatori del Torino celebreranno gli avversari col celebre ‘pasillo de honor’: disponendosi su due file, applaudiranno i neo campioni d’Italia all’ingresso sul terreno di gioco. Una pratica che i nerazzurri ricevettero anche dalla Sampdoria di Claudio Ranieri nel 2021, a tricolore vinto, e che l’Inter stessa riservò al Milan campione del mondo il 23 dicembre 2007. Gesto che anche la Fiorentina ha voluto riservare al Napoli lo scorso anno nella partita della celebrazione al Maradona.