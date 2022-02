Francesco Greco consigliere alla legalità del Comune di Roma

“Sono onorato che Greco abbia accettato questo incarico di consigliere della legalità, della trasparenza, della prevenzione della corruzione, del contrasto all’evasione. Poter contare su una professionalità di questo livello mi dà gioia e soddisfazione”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando l’ex capo della Procura di Milano Francesco Greco come consigliere alla legalità. ”Cercheremo di concentrare il lavoro su due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure, abbiamo davanti a noi obiettivi ambiziosi in termini di investimenti, come Pnrr e Giubileo, e ciò richiede massima attenzione affinché la rapidità si accompagni alla legalità. Stipuleremo accordi e convenzioni, su questo ambito a breve stipuleremo convenzione con agenzie entrate e guardia di Finanza. Il secondo ambito sarà il contrasto all’evasione e migliorare la riscossione, uno dei grandi problemi di Roma”. “Noi ci avvaliamo della professionalità indiscussa di Greco per prevenire che la magistratura debba poi intervenire, sui reati di criminalità economica e la riscossione. Se Roma saprà contrastare l’evasione avrà risorse aggiuntive al proprio bilancio”.