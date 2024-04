Giancarlo Cangiano vincitore del Premio Ussi ‘Blue Forum’ 

Giancarlo Cangiano, presidente del Porto turistico di Capri e in passato pluricampione mondiale di offshore, è il vincitore del Premio Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Blue Forum per l’attenzione e la valorizzazione della risorsa mare e i risultati dell’attività imprenditoriale e manageriale legata all’economia del mare.

Il premio è stato assegnato oggi a Cangiano dal presidente nazionale dell’USSI – Unione stampa sportiva italiana Gianfranco Coppola nell’ambito del 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum “Investiamo nell’Economia del Mare” e della Giornata Nazionale del Mare e della cultura marinara 2024 jn corso di svolgimento da ieri e fino a sabato 13 aprile nella suggestiva location di Villa Irlanda a Gaeta.

Il riconoscimento fa seguito ad altri due premi nazionali, il Blue marina awards e il Premio Industria Felix, assegnati al Porto turistico di Capri e al suo presidente Giancarlo Cangiano nel corso degli ultimi sei mesi.

Il Blue forum, organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dalla sua Azienda Speciale InforMare in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana, Ossermare e Blue Forum Italia Network, prevede quattro giorni di eventi, approfondimenti e confronti dedicati alla promozione, alla tutela e alla valorizzazione del mare. In calendario gli interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro per lo Sport e dei giovani Andrea Abodi. L’evento è patrocinato dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.