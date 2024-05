Artigianato, cuore del Made in Italy: domani a Roma l’inaugurazione della mostra, presente il ministro Urso

Si inaugura domani, martedì 14 maggio, alle ore 15,30, alla presenza del ministro Adolfo Urso, la mostra “Artigianato, cuore del Made in Italy” promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e Casartigiani. L’esposizione è a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via Vittorio Veneto 33.

L’idea di questa iniziativa unitaria nasce in continuità con la volontà del Governo di valorizzare il Made in Italy che ha nell’artigianato e nella piccola impresa i suoi primi interpreti. La Mostra vuole infatti celebrare l’eccellenza dell’artigianato italiano e l’importanza strategica del “valore artigiano” per lo sviluppo economico dei territori e del Paese. “Attraverso un percorso espositivo fatto di immagini, numeri, emozioni racconteremo – si legge in una nota – la ricchezza e l’unicità degli artigiani che con il loro talento e la loro creatività arricchiscono di bello ciò che è utile, mettono in atto il sapere e lo diffondono, trasformano l’esperienza in cultura”. La Mostra resterà aperta fino al 14 giugno , dal lunedì al venerdì tra le 17 e le 20.