Due messe ricorderanno Massimo Milone ad un anno dalla scomparsa, giornalista e già presidente dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana), a capo della Tgr Campania della Rai per molti anni e direttore di Rai Vaticano. Domenica 5 maggio ore 10.30 ci sarà la celebrazione nella chiesa Arciconfraternita dei Pellegrini, in Via Portamedina 41. Giovedì 9 maggio ore 18.30, ad un anno esatto dalla dipartita, la funzione nella Basilica di Santa Maria della Sanità, in piazza Sanità 33.