Diocesi di Nocera inferiore-Sarno, attesa per il discorso alla città del vescovo Giudice: Per un territorio a misura di ragazzi

«Per una città a misura di ragazzi» è il titolo del Discorso alla Città del vescovo mons. Giuseppe Giudice. Come ogni anno, il Discorso sarà pronunciato il 30 di aprile, in apertura del novenario in onore di san Prisco, patrono della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e della Città di Nocera Inferiore. L’appuntamento è, dunque, per martedì 30 aprile, a partire dalle ore 20.00, nella Cattedrale di Nocera Inferiore.

La riflessione si sviluppa a partire dal passo biblico «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge… non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui» tratto dal libro di Samuele.

Il Discorso è rivolto a tutto il territorio, la Città dell’Agro, come ha più volte ribadito il Vescovo, consapevole «che tante sono le città, ognuna con le sue luci e le sue ombre; e all’interno della stessa città tante sono le sfumature dei colori, le differenze, le storie, le periferie, le culture, le prospettive e i sogni».

All’incontro sono state invitate le autorità civili e militari del territorio. Considerato il tema, un invito particolare è rivolto al mondo della scuola attraverso i dirigenti scolastici e gli insegnanti.

Il Discorso alla Città 2024 sarà animato dalla corale “San Biagio” di San Marzano sul Sarno diretta dal maestro Pietro Russo e dal coro di voci bianche “In Voices” dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Baccelli” di Sarno diretto dalla professoressa Angela Pappacena.