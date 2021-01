Giovani, nasce il Servizio Civile digitale: competenze 4.0 per cittadini consapevoli

Firmato il protocollo d’intesa per il Servizio civile digitale tra la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, e il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. L’iniziativa e’ volta ad accrescere le capacita’ e le competenze digitali dei cittadini e favorire l’uso dei servizi pubblici digitali per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, per diffondere un approccio consapevole alla realta’ digitale e per agevolare la collaborazione tra Pubblica amministrazione, enti e cittadini. Il protocollo rientra nelle finalita’ del programma “Repubblica digitale” promosso dalla ministra Pisano per contrastare il divario digitale, anche di natura culturale, e risponde pienamente all’obiettivo principale del Servizio civile sostenuto dal ministro Spadafora di investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro ruolo di cittadini attivi.