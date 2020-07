Gruppo Marican, da FedEx ad Amazon: nel nuovo Polo Logistico Campano immobili in tempi record per i big player internazionali

In Campania ci sono realtà produttive che non hanno tirato il freno neppure nei giorni più duri dell’emergenza per assicurare forniture di beni essenziali in tutta Italia. E’ il caso di Marican, Holding operante nei settori immobiliare, delle costruzioni, agricolo ed energetico con quartier generale a Teverola, in provincia di Caserta. Siamo nel nuovo Polo Logistico Campano che si estende su una superficie di 500mila metri quadri e copre ben 5 aree industriali, che servono un bacino di quasi tre milioni di abitanti: Aversa Nord, Arzano-Casoria-Frattamaggiore, Nola, Marcianise e Caivano. Un moderno insediamento produttivo situato in una posizione strategica a circa 10 chilometri dai principali punti di snodo stradali, aereoportuali e ferroviari di Napoli e Caserta. E’ anche per questo che lo hanno scelto come base per i propri stabilimenti big player nazionali e internazional del calibro di Magneti Marelli, Psmm Campania, FedEx, Fercam, Eurospin, Cgt, Mondo Convenienza, Gruppo di Palo, A.Ba.Co., TGroup, Stante e, per ultimo, il colosso Amazon. Dietro questa realtà che fattura 105 milioni di euro l’anno, dà lavoro a 250 dipendenti e conta 500 milioni di patrimonio, ci sono tre fratelli, Carlo, Ferdinando e Michele, che hanno preso in mano le redini dell’azienda familiare fondata nel 1992 dal padre Mario Canciello. Un’attività in origine per lo più agricola (solo il 20% del fatturato derivava da attività immobiliare) nel giro di pochi anni viene così proiettata in una dimensione internazionale, grazie alla diversificazione degli investimenti. Ad oggi il 45% del fatturato arriva dal settore costruzioni, il 35% da quello immobiliare, tra il 5 e il 7 per cento dall’energia e la parte residua da attività di ristorazione e noleggio di beni di lusso (dalle auto agli abiti da sposa).

La caratteristica che più salta all’occhio di questi imprenditori di seconda generazione è l’estrema concretezza (non a caso lo slogan di famiglia è “Dal pensiero all’opera”) che si rispecchia anche nel rigore delle linee geometriche, comune denominatore dei numerosi immobili industriali costruiti dal gruppo all’interno del Polo. Grande attenzione all’estetica, cura dei dettagli, design seducente, un occhiolino all’astrattismo geometrico di Mondrian, cura del verde in un’ottica di sostenibilità. Marican si propone oggi come gruppo leader per capacità di realizzare immobili belli, funzionali e di notevoli dimensioni, in un arco temporale di appena pochi mesi. Ne sono bastati solo 8 per realizzare circa due anni fa, nell’area di Arzano-Frattamaggiore, una struttura all’avanguardia da oltre 13mila metri quadrati che ospita la nuova sede del colosso delle vendite online Amazon, ultimo acquisto del gruppo. Un’iniziativa imprenditoriale di non poco conto per il territorio considerando le circa 800 assunzioni tra dipendenti diretti e indotto. E’ stato realizzato in tempi record anche il nuovo stabilimento a Gricignano della PSMM (Prima Sole Magneti Marelli), joint venture tra l’azienda della multinazionale torinese e quella dell’imprenditore laziale Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone Calcio. L’edificio si chiama “Vega 15”, copre una superficie di circa 20.000 metri quadrati e la sua costruzione è iniziata nel mese di settembre 2015 per concludersi nel marzo 2016.

Il core business dei Canciello negli ultimi anni si è consolidato nel settore immobiliare, con la missione di individuare spazi idonei a soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, realizzando strutture ”su misura” accompagnate da una formula “full-service”: vigilanza, manutenzione del verde, pulizia esterna, illuminazione, ronda notturna, controllo degli accessi, primo intervento antincendio, navetta per spostamenti verso gli snodi portuali e aeroportuali. Ciliegina sulla torta è il “Vega Parking”, un unico grande spazio da 37mila metri quadrati all’interno del Polo Logistico dove è possibile parcheggiare auto e mezzi più grandi come furgoni o autotreni, mangiare e rilassarsi.

Fiuto per gli affari, ma anche grande attenzione alla sostenibilità ambientale: sulle sommità degli edifici della Marican sono installati i pannelli del Parco Fotovoltaico Vega da 12 MW che genera ogni anno 17.748 MWh di energia elettrica per soddisfare la richiesta di 5.560 famiglie.