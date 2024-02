I guru dell’informatica mondiale a Napoli. Dal 23 febbraio al Centro Congressi della Federico II l’Eacsl 2024

I guru dell’Informatica, leader indiscussi del panorama scientifico mondiale, saranno a Napoli per l’evento EACSL 2024, la Conferenza annuale dell’Associazione Europea per la logica informatica che si terrà dal 20 al 23 febbraio 2024, presso il Centro Congressi dell’Ateneo dell’Università degli studi di Napoli, Federico II. Per la prima volta insieme, i massimi esperti più citati al mondo: Moshe Y. Vardi, Georg Gotlob, Marta Kwiatkowska, seguiti da Barbara Konig e Balder ten Cate. A fare gli onori di casa, il Rettore Matteo Lorito e il prof. Aniello Murano dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, organizzatore dell’evento con la professoressa Alexandra Silva. “Sono davvero onorato – ha dichiarato il prof Murano – e grato ai grandi nomi che interverranno per l’eccezionale contributo scientifico”. La vera rivoluzione di questi scienziati consiste nell’aver applicato il simbolismo della logica all’Informatica, attraverso formule matematiche. Grazie a questa intuizione, qualunque programma di Informatica, si può tradurre in formule matematiche. Sono centinaia i ricercatori, provenienti da 35 Nazioni, che presenteranno i loro lavori scientifici. Fitto il programma di appuntamenti e workshops. CSL’24 si svolgerà in concomitanza con il 12° Workshop internazionale sui punti fissi in Informatica (FICS’24 ) che si terrà il 19 e 20 febbraio, sempre al Centro Congressi di Ateneo. Seguirà il workshop di mentoring sulla logica (LMW’24) che si terrà il 23 febbraio. Una novità assoluta il 23 febbraio: per la prima volta ad una Conferenza accademica, si incontreranno ricercatori, aziende e studenti per parlare un solo linguaggio: quello della ricerca e delle opportunità di sviluppo e lavoro.