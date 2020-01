Incentivi all’agricoltura, 6 best practices campane nella Rete rurale nazionale

Campania è tra le protagoniste dell’iniziativa di comunicazione “Sviluppo rurale, tutta un’altra storia” con cui la Rete Rurale Nazionale (RRN) accende i riflettori sugli interventi realizzati nell’ambito dei PSR regionali. Sono sei, infatti, i progetti finanziati dal PSR Campania 14-20, individuati dall’ufficio comunicazione del Programma con i responsabili di misura, ad essere presenti nel catalogo e nel video realizzati dalla RRN.

Si tratta di sei buone pratiche nell’uso delle risorse messe a disposizione dall’UE tramite il FEASR, il fondo che sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale.

Nel catalogo – che può essere scaricato da questo link https://www.reterurale.it/CdC – trovano spazio cinque progetti che hanno beneficiato del sostegno del PSR Campania:

Ripristino e ampliamento di terrazzamenti agricoli di Manzi Giuseppe Antoni (che afferisce alla tipologia d’intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”);

Recupero del borgo antico di Ispani (tipologia 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale” – operazione B-1);

ABC – AgroBiodiversità Campana: moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali erbacee autoctone (tipologia 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”);

DROVIT – Utilizzo di droni da rilevamento e da carico nella viticoltura di qualità (tipologia 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” – azione 1);

SOCIAPI – Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani (che rientra nella tipologia 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati”).

Nel video – che può essere visionato a questo link – è dato risalto, oltre al già citato DROVIT, anche al progetto VeNaBIO – Vesuvio: Natura e Biodiversità (che afferisce alla tipologia 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”).

E sempre DROVIT è stato protagonista – insieme ad altre due buone pratiche contenute nel catalogo e finanziate da altri PSR regionali – dell’evento finale del progetto “RurArt 2019. Forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile”, promosso dalla Rete Rurale Nazionale e svoltosi il 16 dicembre scorso a Roma.