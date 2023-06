Incidenti d’auto, in Europa orientale le strade più pericolose: alla Scandinavia il record della sicurezza

I vacanzieri che si spostano in Europa quest’estate sono stati avvertiti di prendere le necessarie precauzioni di sicurezza perché gli ultimi dati rivelano i paesi più mortali da attraversare in auto. Gli esperti di noleggio auto per le vacanze di StressFreeCarRental.com hanno analizzato i dati per rivelare i paesi europei più pericolosi da attraversare in auto.

Il paese più pericoloso per guidare in Europa è la Romania, seguita da altri paesi dell’Europa orientale come la Bulgaria, che si posiziona al secondo posto, e la Lettonia, al quinto posto come più pericolosi.

I dati rivelano che la Scandinavia è di gran lunga l’area più sicura d’Europa da visitare, con tassi di mortalità stradale significativamente bassi in Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia. Anche il Regno Unito e l’Irlanda si collocano tra le strade europee più sicure, con rispettivamente 26 e 31 decessi ogni milione di persone.

Due delle mete più popolari per i britannici, l’Italia e la Spagna, rientrano entrambe tra i primi 15 paesi con il più alto numero di decessi dovuti all’incidente stradale, piazzandosi rispettivamente all’ottavo e al tredicesimo posto.

Un altro paese verso cui i vacanzieri stanno programmando di recarsi quest’estate, la Grecia, è statisticamente il sesto paese più pericoloso, con 58 decessi ogni milione di persone.

La Svezia è statisticamente il paese più sicuro da attraversare in auto, con 21 decessi ogni milione di persone, oltre quattro volte più sicuro della Romania, che occupa il primo posto con 86 decessi ogni milione.

Malta ha registrato un forte aumento dei decessi dovuti all’incidente stradale nel corso di un solo anno, con un incremento del 194%, passando da 17 a 50 decessi ogni milione di persone.

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vicini alla fine della classifica, rispettivamente al 27º e 25º posto, nonostante entrambi i paesi abbiano registrato un leggero aumento dei numeri rispetto all’anno precedente

“È diventata una scelta sempre più popolare per i britannici optare per il noleggio di auto quando arrivano per le vacanze in Europa, con la libertà di guidare ovunque senza dover dipendere dai trasporti pubblici in un paese straniero – spiega John Charnock, Ceo di StressFreeCarRental.com -. Tuttavia, gli automobilisti devono essere consapevoli dei tassi di incidenti sulle strade mentre navigano su percorsi sconosciuti all’estero”.

“In media, su tutti e 31 i paesi, si raggiunge una tasso di mortalità di 45 decessi ogni milione di persone, quindi invitiamo tutti i conducenti a seguire le regole della strada e a guidare sempre con cura e prudenza.