L’Albero della Conoscenza e l’arte dell’invasatura

La concezione, l’incubazione, la nascita e la crescita dell’imprenditorialità ad alta intensità tecnologica sono fenomeni visibili in un vasto panorama segnato da molti attori le cui culture si incontrano, si confrontano, sono interconnesse e si scontrano.

Utilizzando un esperimento mentale, possiamo identificare il panorama culturale delle startup, in generale, e delle startup high-tech. Simili nell’essenza, i due paesaggi si differenziano nei dettagli. Gli studi sul campo portano allo scoperto il diavolo che l’esperimento concettuale intravede, appena dietro i dettagli. Osservando la creatività, la novità è l’unica cosa che conta? Desta più attenzione più l’idea creativa sorprendente perché rompe con la tradizione, oppure la sua l’utilità?

L’esperimento è concepito nel mondo della metafora che arricchisce il pensiero con immagini diverse ma affini a quelle naturali. Distinguiamo cacciatori e pastori, seminatori e giardinieri. Altri sono impegnati nella raccolta. La struttura mentale di queste persone, le loro non lievi differenze culturali, influenzano il clima. Le condizioni culturali prevalenti tracciano il percorso. La tecnologia non è il precursore. Segue. L’arte dell’invasatura e la pratica della coltivazione della terra fanno sì che l’Albero della Conoscenza cresca sano e rigoglioso, aprendo possibilità prima sconosciute ai nostri occhi.

The conception, incubation, birth and growth of technologically intensive entrepreneurship are visible phenomena in a vast panorama marked by many actors whose cultures meet, compare, are interconnected and clash.

Using a thought experiment, we can identify the cultural landscape of startups, in general, and high-tech startups. Similar in essence, the two landscapes differ in detail. Field studies reveal the devil the conceptual experiment glimpses, just behind the details. When looking at creativity, is novelty the only thing that matters? Does the surprising creative idea attract more attention because it breaks with tradition, or is it useful?

The experiment is conceived in the world of metaphor, which enriches thought with images that are different but similar to natural ones. We distinguish hunters and shepherds, sowers and gardeners. Others are busy harvesting. These people’s mental structure and significant cultural differences influence the climate. Prevailing cultural conditions chart the path. Technology is not the precursor. It follows. The art of potting and cultivating the land ensures that the Tree of Knowledge grows healthy and thriving, opening up possibilities previously unknown to our eyes.

