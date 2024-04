Incontri di Valore a Pompei, dopo la serata dedicata ad Andrea Bocelli ecco l’attore e scrittore Paolo Stella

La kermesse “Gli Incontri di Valore”, la cui sesta edizione è stata inaugurata lo scorso 21 aprile, entra nel vivo. Dopo l’evento di apertura con il generale Antonio Cornacchia e il suo libro dedicato alla vicenda Moro, la rassegna fondata e diretta da Nicola Ruocco ha accolto sabato 27 nel salotto di Pompei il giornalista e pianista Giorgio De Martino, autore di “Andrea Bocelli, essergli accanto”. Un libro molto intenso in cui De Martino, collaboratore e amico stretto di Andrea Bocelli, ha raccolto testimonianze di familiari e amici della voce italiana più amata nel mondo. Nel corso della serata vi è stato anche un contributo video dello stesso Bocelli che ha salutato Pompei ed il pubblico, e si è complimentato per la rassegna. Poi, sulle note di “Con te partirò”, con la voce calda di Bocelli che ha riempito ed incantato la sala, si è conclusa la serata.

Mercoledì 1° maggio, alle ore 20, sarà la volta dell’attesissimo Paolo Stella, attore, scrittore, art director oggi tra i più seguiti e apprezzati in Italia: un “incontro di Valore molto particolare, se non imperdibile, quello che si svolgerà a Pompei nella fine location di Habita 79 – si legge in una nota – poiché Stella parlerà con Ruocco di tutti e quattro di suoi libri, veri e propri bestseller nelle rispettive categorie. Sarà pertanto un momento suggestivo e molto atteso dal folto pubblico della rassegna”.

“Ringrazio Giorgio De Martino, persona e amico di grande sensibilità e qualità umana, per la bellissima serata che ci ha donato, e nella quale abbiamo scoperto un lato di Bocelli di profonda spiritualità – commenta Nicola Ruocco -. Oltre a ringraziare lo stesso Andrea Bocelli per il video messaggio che ci ha onorato moltissimo. Il prossimo ospite sarà un altro fiore all’occhiello della rassegna, perché Paolo Stella è uno scrittore di grandissima sensibilità e forza emozionale, ed i suoi libri sono degli autentici riferimenti motivazionali per tanti giovani che si trovano quotidianamente ad affrontare le sfide a cui li sottopone la nostra società”. “Attendo agli Incontri un pubblico sempre più numeroso, che non smetterò mai di ringraziare – aggiunge Ruocco -, perché gli appuntamenti della rassegna sono ormai un vero e proprio riferimento culturale non solo per il nostro territorio, ma autentico volano di riferimento nazionale”.