Giornata della Ricerca italiana, celebrazioni in tutto il mondo

Il 22 aprile 2024, nella ricorrenza della nascita della Prof.ssa Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986 ed unica donna italiana ad ottenere tale riconoscimento in ambito scientifico, si sono tenuti una serie di eventi in tutto il mondo per celebrare la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

A Helsinki, in occasione delle celebrazioni della Giornata, giunta alla VII edizione, l’Ambasciatore Sergio Pagano il 23 aprile ha ospitato in Residenza un evento di “networking” dedicato ai ricercatori e alle ricercatrici italiane in Finlandia. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di riallacciare contatti, di partecipare a discussioni stimolanti e di rafforzare i loro legami nel quadro della consolidata cooperazione scientifica tra i nostri due Paesi.

Presenti ricercatori attivi presso tutte le maggiori università ed enti di ricerca in Finlandia, un evento che ha visto altresì la partecipazione di molti connazionali che lavorano in diversi settori chiave della realtà economico e sociale finlandese.

“Siamo stati lieti di ospitare presso l’Ambasciata questo evento che ha sottolineato l’impegno dell’Italia nel promuovere relazioni durature tra esponenti qualificati della comunità scientifica, mettendo in luce i nostri talenti in Finlandia”, ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia in Finlandia Sergio Pagano.