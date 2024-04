Innovazione, Meta sfida ChatGpt: l’IA si espande in Facebook e Instagram

Una maggiore integrazione dell’assistente virtuale Meta AI con WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger; il lancio della nuova generazione del modello linguistico Meta Llama 3 disponibile in modalità open source. Sono le novità sul fronte dell’intelligenza artificiale in sfida a ChatGpt annunciate da Mark Zuckerberg. Al momento non riguardano l’Italia, perchè dopo il lancio negli Stati Uniti sono disponibile in inglese anche in Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe. “Meta Llama 3, il modello linguistico di grandi dimensioni disponibile in modalità open source” è sviluppato “in modo responsabile”, precisa la società che in futuro “prevede di introdurre nuove funzionalità”. La grande novità, al momento però non disponibile in Italia, è l’integrazione dell’assistente virtuale Meta AI alle app del gruppo. Con la funzione ‘cerca o chiedi a Meta AI’ sarà possibile porre una domanda direttamente dalle funzioni di ricerca di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger; le risposte riguardanti sport, intrattenimento ed eventi attuali sono fornite dai principali motori di ricerca. E’ disponibile anche una versione web dell’assistente tramite il sito meta.ai. “Con questo nuovo modello, crediamo che Meta AI sia ora l’assistente di intelligenza artificiale più intelligente che puoi utilizzare liberamente – scrive Mark Zuckerberg in un post – Puoi porre qualsiasi domanda attraverso le nostre app e i nostri occhiali. Il nostro obiettivo è costruire l’intelligenza artificiale leader a livello mondiale”.