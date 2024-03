Innovazione, nelle metro della Grande Mela metal detector con intelligenza artificiale

Il sindaco di New York Eric Adams ha deciso di dare il via a breve ad un progetto pilota nella metropolitana della Grande Mela utilizzando dei metal detector alimentati dall’intelligenza artificiale nel tentativo di rilevare armi e coltelli. Si tratta dell’ultima iniziativa della città per arginare l’ondata di criminalità. Adams ha spiegato che inizierà a testare nelle stazioni della metropolitana i metal detector prodotti da Evolv Technology, che secondo lui hanno un tasso di precisione del 99% nell’identificare pistole e coltelli e nel differenziarli da oggetti come telefoni cellulari e chiavi. La società con sede nel Massachusetts produce rilevatori di armi gia’ utilizzati nelle scuole di tutto il paese. Nelle settimane scorse intanto, per far fronte all’ondata di crimini nella metropolitana di New York, la governatrice dello stato Kathy Hochul ha deciso di schierare 1.000 agenti della polizia di Stato e della Guardia Nazionale per aiutare le forze dell’ordine della Grande Mela a pattugliare i binari e controllare borse e zaini.