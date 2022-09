Intesa Sanpaolo sosterrà il film su Enzo Ferrari: pronti 22.250.000 euro

Intesa Sanpaolo e Comerica, banca d’affari americana, hanno siglato l’accordo di co-funding a sostegno della produzione cinematografica internazionale su Enzo Ferrari. La quota di finanziamento in capo a Intesa Sanpaolo ammonta a complessivi 22.250.000 euro ed ha la finalità di sostenere la copertura del cashflow della produzione. Michael Mann, candidato quattro volte all’Oscar, ha iniziato la produzione del film Ferrari, interpretato dal candidato all’Oscar Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari, dalla vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz nel ruolo di Laura Ferrari, da Shailene Woodley nel ruolo di Lina Lardi, da Patrick Dempsey nel ruolo del pilota di auto da corsa Piero Taruffi, da Jack O’Connell nel ruolo del pilota di auto da corsa Peter Collins, da Sarah Gadon nel ruolo di Linda Christian e da Gabriel Leone nel ruolo del carismatico Fon De Portago. Mann dirige la sceneggiatura sua e di Troy Kennedy Martin (The Italian Job), basata sul libro di Brock Yates, Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Mann produrrà il film attraverso la sua società Moto Pictures insieme a P.J. van Sandwijk e John Lesher, oltre a John Friedberg, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Thomas Hayslip, con l’importante supporto dei produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi tramite la ILBE e la loro partecipata Welcome to Italy, quest’ultima come produttore esecutivo con il supporto di Niels Juul. “Intesa Sanpaolo, attraverso il desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale dell’audiovisivo”, afferma Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Intesa Sanpaolo.