Land Rover presenta Defender Eco Home, casa mobile per vacanze speciali

MILANO (ITALPRESS) – Scoprire i paesaggi più incontaminati d’Italia e trascorrere un soggiorno in una casa ecosostenibile ed esclusiva immersa nella natura e in piena sicurezza. E’ quanto propone Land Rover Italia con Defender Eco Home: una casa mobile, trainata dalla nuova Defender e green grazie all’utilizzo di materiali eco sostenibili e innovativi. L’obiettivo del progetto Defender Eco Home è quello di far vivere a chi lo vorrà, un’opportunità di travelling esclusivo, un’esperienza immersiva e unica in luoghi incontaminati e suggestivi da vivere nel pieno rispetto dell’ambiente. Land Rover Italia ha voluto affidarsi ad Airbnb Italia e grazie alla partnership , sarà possibile prenotare sul loro portale la proposta di soggiorno preferita, scegliendola tra quelle presentate nella pagina dedicata sul sito. La struttura è completamente autonoma grazie ai pannelli solari collocati sul tetto e realizzata con materiali diversi, tutti Made in Italy e in linea con lo spirito del progetto.

Dalla struttura esterna in policarbonato alla fibra di vetro riciclata, dall’ecopelle alle fibre naturali degli arredi, per finire con i tessuti purificanti, un materiale nuovo pensato per ridurre l’inquinamento ambientale. Tutto è stato pensato per essere sostenibile, anche le finiture degli arredi sono costruite con materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un particolare tessuto in grado di purificare l’aria. La proposta prevede anche una giornata a bordo della nuova Defender, all’insegna dell’avventura, su percorsi suggeriti e assistiti dal team del Land Rover Experience. L’itinerario della Defender Eco Home prevede dieci tappe: partendo dalla Sicilia e arrivando in Sardegna, attraverserà tutta l’Italia, per vivere un’esperienza unica e guidare la Nuova Defender, icona inarrestabile del brand Land Rover. “Si tratta di un progetto straordinario di cui siamo molto contenti – ha dichiarato Daniele Maver, presidente Jaguar Land Rover Italia – Completamente autonoma dal punto di vista dell’energia, è realizzata con materiali sostenibili, studiati per ridurre l’impatto ambientale”. Maver ha spiegato come l’iniziativa si inserisce nella “maggiore attenzione ai viaggi in Italia” che dopo la pandemia gli italiani hanno manifestato, contestualmente al “bisogno di un maggior contatto con la natura, sicurezza, pulizia e distanziamento”. Poi ha sottolineato che con l’epidemia sussiste una “minore propensione a lunghi viaggi in aereo”, mentre si sta sviluppando un turismo nuovo, ecosostenibile per “fondersi nell’ambiente senza essere invasivi. L’incontro con Airbnb, ci ha permesso di collaborare con una realtà che condivide la nostra vision di un turismo futuro sempre più sostenibile e di proporre innovative modalità di viaggio ed ospitalità che intercettano le nuove tendenze”.

Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia, ha sottolineato “la comunanza di valori tra le due aziende” che si sintetizzano “nella sostenibilità e nella ricerca dell’unicità dell’esperienza”.

(ITALPRESS).