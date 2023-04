L’ASVIS dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile

L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio prossimo in tutta Italia.

Spigolando per 1 minuto sui link della manifestazione: https://2023.festivalsvilupposostenibile.it/

AL VIA LA CAMPAGNA DEL FESTIVAL: “LA SOSTENIBILITÀ TIENE ACCESO IL FUTURO”

Immaginare cosa succederebbe senza l’impegno verso gli Obiettivi dell’Agenda 2030, ma anche l’invito a compiere azioni consapevoli oggi per costruire un domani di sostenibilità: questa l’idea al centro della 7° edizione della più grande manifestazione italiana per lo sviluppo sostenibile.

LA SOSTENIBILITÀ TIENE ACCESO IL FUTURO. È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile: solo attraverso le scelte e i comportamenti individuali e collettivi che mettiamo in atto nel presente con la consapevolezza di ciò che significa sostenibilità economica, sociale e ambientale, infatti, possiamo contribuire a tenere viva la prospettiva di un futuro più sostenibile. Sui canali social, oltre a #festivalsvilupposostenibile, sarà l’hasthtag #accendiamoilfuturo a guidare l’invito all’azione collettiva e a sollecitare il dibattito.

Promuovere e diffondere a tutti i livelli – nelle istituzioni, nelle scuole, nella società – la conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite è proprio l’obiettivo del Festival promosso dall’ASviS, che si terrà dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e nel mondo. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione dei nostri sostenitori che hanno scelto di integrare la sostenibilità nelle loro attività ”.I sostenitori + i Media Partner + i Partner Istituzionalidel Festival provengono da una selezione realizzata“nell’ambito dell’Avviso pubblico per proposte di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettore -Cultura della sostenibilità- (SNSVS3)”.

SOSTENITORI : AUTOSTRADE – COOP – COOP FOND -ENEL – INWIT – LAVAZZA MSC – MSC – TIM – UNICREDIT – UNIPOL;

PARTNER MEDIA : ANSA– RAI;