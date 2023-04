In un paese di ladri, sospesa per venti giorni una maestra per avere recitato un’Ave Maria in classe

In un paese di ladri, sospesa per venti giorni una maestra per avere recitato un’Ave Maria inclasse

Sta agitando la scuola e la politica un episodio accaduto alla vigilia di Natale in una terza elementare di San Vero Milis, un paese della provincia di Oristano. Ma la punizione è arrivata tre mesi dopo. Nell’ultimo giorno di scuola la maestra recita assieme agli alunni – accertato che non ci sono ebrei, musulmani, né atei – la più bella preghiera della cristianità. Però, la scuola è laica e due genitori protestano con un direttore pavido, d’accordo con un provveditore cacasotto. L’indignazione è generale, solo il cattolicissimo ministro tace.

Gli alunni di un liceo scientifico rinunciano al viaggio in Sicilia per festeggiare una compagna disabile

Finalmente una notizia da libro Cuore che non si sentiva da anni, cinici e aridi come siamo diventati. È accaduto al Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, una cittadina di 12mila abitanti nella provincia di Frosinone. È il compleanno di una compagna le cui condizioni fisiche non le consentono di partecipare alla gita scolastica. Allora tutta la classe decide di rinunciare alla Pasquetta per starle vicini e rendere più bello il giorno del suo 18esimo compleanno. L’intera città è orgogliosa di quei giovani, un esempio per tutta l’Italia

C’è lo stato di emergenza per 6 mesi su tutto il territorio nazionaleper contenere il flusso di migranti

Di solito si proclama per calamità naturali o epidemie, questa volta per sbarchi di profughi. Così il governo considera il problema dell’emigrazione. Questo decreto gli conferisce poteri straordinari, può derogare dalle norme in vigore. Non so valutare il pericolo maggiore, ma so che l’Italia è il solo paese europeo a non avere subito attentati terroristici dell’ISIS né di Al Qaeda proprio per la sua tradizione di accoglienza e ospitalità. Magari sarebbe meglio aiutare i migranti – pochissimi vogliono rimanere in Italia – a raggiungere le loro mete.

Tutti gli incidentiche avvengono in Israele sono attribuiti al terrorismo e gli autori uccisi dalla polizia

Un’auto investe un gruppo di persone a Tel Aviv. Muore un italiano e due suoi amici sono feriti. Io non credo che sia stato un attentato. Prima di tutto perché avvenuto in un quartiere arabo. Poi a guidare l’auto era un bidello di scuola con quattro figli. Non proprio il profilo del terrorista palestinese. Questi incidenti avvengono spesso anche in Italia. Turistinon vadano in paesi in guerra orivolta. Quando la Francia era in sciopero per l’aumento dell’età pensionabile, lo stesso Macron suggerì al re Carlo III di rinviare la visita di stato a Parigi.

Gli alunni del secolo scorso erano migliori di quelli di oggi. Trattavano i professori come un genitore

Tornano da Londra, Vienna, Ginevra, Stoccolma per festeggiare gli 80 anni dell’ex insegnante d’arte al liceo musicale del conservatorio di Parma. L’anziano prof, ormai in pensione da tanti anni, pensava di trascorrere l’evento a cena in casa del figlio. Invece si è trovato in un grande ristorante, attorniato da 75 suoi ex alunni, alcuni già sessantenni, altri famosi. Il direttore dell’orchestra nazionale di Lima addirittura in collegamento video dal Perù. Molti di noi – ammettono tutti – debbono il successo nella vita ai suoi preziosi insegnamenti.

Il Pentagono cercava disperatamente la talpa che trametteva piani segreti. In allarme la Casa Bianca

Beffati gli 007. Finalmente l’hanno trovato. Non è una spia che vendeva al Cremlino i piani della difesa in ucraina, ma un giovanotto di 21 anni appassionato di computer che era riuscito a entrare in un circuito in cui circolavano documenti top secret che chattava con un gruppo di adolescenti e giocavano alla guerra. Le vere spie non potevano supporre che la segretezza fosse così a portata di mano a disposizione di chiunque. OG era in effetti il suo nome in codice – ognuno di loro ne aveva uno -con cui era conosciuto dai ragazzini.