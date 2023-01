L’Ocse: Disoccupazione al minimi storici nel terzo trimestre, al 6% nell’Unione europea, all’8% in Italia

Nell’Unione europea e nella zona euro, il tasso di disoccupazione nel novembre 2022 è rimasto ai minimi storici, rispettivamente al 6,0% e al 6,5%. In Italia il dato è diminuito all’8% nel terzo trimestre rispetto all’8,1% del semestre precedente. Lo rileva l’Ocse nell’aggiornamento sui tassi di occupazione e partecipazione alla forza lavoro nel terzo trimestre del 2022. Al di fuori dell’Europa, dati più recenti mostrano che a dicembre 2022 il tasso di disoccupazione ha continuato a diminuire in Canada, raggiungendo il 5,0% (solo 0,1 punti percentuali in più rispetto al livello più basso) e negli Stati Uniti è sceso al minimo storico del 3,5%