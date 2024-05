Maugeri si espande in Campania. Completata l’acquisizione della Clinica Hermitage Capodimonte

Maugeri si espande in Campania. Il Gruppo leader in Italia nel campo della medicina riabilitativa e delle cure specialistiche correlate ha infatti formalizzato l’acquisizione dell’Hermitage Capodimonte di Napoli che da oggi prende il nome di Ics Maugeri Hermitage. L’operazione avviata lo scorso dicembre si chiude dunque con l’acquisizione di tutte le quote di una newco appositamente costituita da Hermitage Capodimonte Srl, nella quale sono state conferite le sue attività sanitarie dopo il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti sanitari da parte delle istituzioni competenti.

“Siamo molto soddisfatti di aver terminato il processo di acquisizione della Clinica Hermitage Capodimonte a Napoli, una realtà importante per il territorio e che entra a pieno titolo a far parte del gruppo Maugeri – commenta il presidente esecutivo di Ics Maugeri, Luca Damiani -. L’obiettivo è lo sviluppo delle già forti competenze presenti in Hermitage affinché queste abbiano ancor di più una ricaduta positiva sul territorio campano e sui suoi pazienti, e sulle necessità di cure che stiamo vivendo in questo momento storico”.

La struttura, che lavorerà in sinergia con Irccs Telese Terme sotto la direzione di Michele Rossi, già alla guida della struttura beneventana, “amplierà – si legge in una nota – l’offerta di cure e di terapie per far fronte alla crescente domanda del territorio. Si avrà così una presenza capillare tra costa ed entroterra nelle province di Napoli e Benevento, facilmente raggiungibili da tutta la regione, per fornire risposte accurate e più tempestive alle necessità di riabilitazione, prestando particolare attenzione ai pazienti nella fase post acuta.

Inoltre, la stretta collaborazione con Telese Terme permetterà di condividere informazioni, conoscenze e strumenti per raggiungere standard di qualità ancor più elevati, a partire, ad esempio, da quelli ambulatoriali. Senza dimenticare le tecnologie, riabilitative e non solo, per dare impulso ai percorsi terapeutici anche con il supporto futuro della robotica in condivisione con la sede di Telese”.

Sotto la direzione del dottor Michele Rossi, il professor Vincenzo Bonavita, già presidente di Hermitage Capodimonte, passa al ruolo di coordinatore dei programmi scientifici di Ics Maugeri Hermitage, in collaborazione con la direzione scientifica centrale del Gruppo, e il dottor Costanzo Salvatore mantiene il ruolo di Direttore Sanitario. “Fin da subito con il professor Bonavita, che qui ringrazio a nome di Maugeri, abbiamo condiviso questa acquisizione come un passaggio di testimone, con un patrimonio e capitale umano da valorizzare, affinché potesse esprimere tutto il suo potenziale insieme alla nostra rete di eccellenti clinici e ricercatori”, continua il Presidente Luca Damiani.

Tra le volontà condivise c’è lo sviluppo delle collaborazioni con università e centri di ricerca, come conferma il nuovo direttore Michele Rossi: “L’Ics Maugeri Hermitage di Napoli rappresenta per noi un passo importante e conferma il nostro impegno a fornire servizi sanitari di qualità ai cittadini della Regione Campania: in stretta collaborazione con l’IRCCS Maugeri di Telese Terme, le due strutture metteranno a disposizione 430 posti letto complessivi di riabilitazione intensiva, tutti in regime convenzionato. Inoltre, inserendo progressivamente il modello Maugeri, in continuità con quanto accade per Telese, vorremmo ampliare i rapporti con la rete universitaria e provare a dare un forte indirizzo di ricerca scientifica”. Un orientamento sul quale ICS Maugeri investe da sempre e che considera strettamente funzionale alla nascita di sinergie e scambi di valore diffuso che rafforzino ulteriormente la capacità di offrire, tramite la ricerca scientifica, risposte sanitarie all’altezza delle migliori aspettative.