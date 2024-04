Merita, oggi a Napoli riflettori puntati su filiere produttive e politica industriale 

Agenda Sud 2030: si conclude questa mattina, presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo, “Dove l’Europa incontra il Mediterraneo”, evento promosso dalla Fondazione Merita, in partnership con Cassa Depositi e Prestiti e con l’ospitalità di Intesa Sanpaolo.

Riflettori puntati sulle filiere produttive e la politica industriale con la presentazione del position paper Merita. Intervengono: Giampiero Castano (Esperto di politiche industriali, Socio fondatore di Merita), Amedeo Lepore (Università della Campania Luigi Vanvitelli, Socio fondatore di Merita), Vito Grassi (Vice Presidente nazionale di Confindustria), Daniela Fumarola (Segretaria generale aggiunta della CISL), Giuseppe Nargi (Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo), Alberto Carriero (Responsabile Filiere industriali strategiche di CDP), Gianni Lettieri (Presidente Meridie SpA e Atitech SpA), Marco Zigon (Presidente Matching Energies Foundation), Ruggiero Rosario Bruno (Direttore di Stabilimento di Ecologistic SpA), Massimo Deandreis (Direttore SRM). Conclude Roberto Torrini (Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia). Conduce Mariarosaria Marchesano (Giornalista economica Il Foglio), Ferdinando Nelli Feroci (Presidente Istituto Affari Internazionali). In chiusura il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico intervista il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.