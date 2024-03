Michele Di Fiore riconfermato alla guida degli avvocati tributaristi di Napoli

L’Assemblea della Cat Napoli ha eletto nuovamente l’avvocato Michele Di Fiore quale presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli.

Questa riconferma giunge a seguito della conclusione del precedente mandato elettorale, iniziato nel 2020. L’elezione testimonia il sostegno e la fiducia della comunità professionale nei suoi confronti e di tutti gli avvocati che lo hanno affiancato in questi anni. Ora è tempo di una nuova sfida: un altro mandato, della durata di tre anni, e tanti obiettivi ancora da raggiungere.

Accanto al Presidente Di Fiore, sono state assegnate importanti cariche all’interno dell’organismo, con l’obiettivo di consolidare e promuovere il ruolo della Camera nell’ambito tributario. Tra i Vicepresidenti, figurano Mimmo Napoletano e Sergio Di Serafino, mentre il ruolo di Segretario è stato affidato a Gennaro Nunziato e quello di Tesoriere ad Annarita Starita.

Il Consiglio della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli è composto da figure altamente qualificate e impegnate nel settore, tra cui Tullio Elefante, Oreste Trudi, Francesco Mastrantuono, Giuditta Merone, Pierangelo Della Morte, Augusto Vigo Majello, Giuseppe Colavita e Andrea Di Lecce .

Il Collegio dei Probiviri, essenziale per la garanzia dell’etica e della correttezza professionale, vede Elio Coccorullo come Presidente, affiancato da Carmine Paudice e Sergio Caianiello, con Antonio De Mari e Innocenzo Calabrese come supplenti.

Infine, il Collegio dei Revisori, incaricato della verifica contabile, è presieduto da Dario Dorio, con Rosina Maffei e Silvia Zapparato come membri effettivi e Salvatore Scotto e Alessandro Morra come supplenti.

La nomina di queste figure rappresenta un importante passo avanti per la Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli nel suo impegno a garantire elevati standard professionali e a promuovere l’eccellenza nel campo del diritto tributario.

Michele Di Fiore commenta: “È con grande onore e profondo impegno che accetto la riconferma come Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli. Ringrazio i miei colleghi per la fiducia riposta in me e mi impegno a continuare a servire con dedizione la nostra professione e la comunità tributaria. Questa nomina rappresenta per me una responsabilità ancora maggiore nel promuovere l’eccellenza professionale dell’avvocatura tributaria nella difesa dei diritti dei contribuenti.”