Migranti: Muroni (Leu), ‘a chi scappa da guerre e povertà dobbiamo tendere mano’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Sembra che alla riunione di maggioranza per abolire i decreti Sicurezza, il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi abbia detto: ‘Siete sicuri che sia questo il momento per affrontare questo tema? Non sarebbe, vista la crisi e i tanti provvedimenti da mettere in campo, più ragionevole rimandarlo?’ No, è addirittura troppo tardi. Non si fanno calcoli sulla vita delle persone. Quando non si ha un posto dove andare, non si ha tempo per aspettare: si cammina e basta. Senza curarsi dei pericoli”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Rossella Muroni, deputata Leu e tra i garanti della missione umanitaria collettiva Mediterranea, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.